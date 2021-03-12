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Румыния приостановила использование одной из партий вакцины AstraZeneca

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Румыния продолжит вакцинацию против коронавируса препаратом AstraZeneca, но изымет из оборота одну партию, после того как в ряде европейских стран возникла проблема с ее применением. Об этом в среду,11 марта, сообщает румынское агентство Digi24 со ссылкой на заявление Национального комитета по координации мер по вакцинации против коронавирусной инфекции.

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«В качестве меры предосторожности было решено временно изъять оставшиеся дозы до завершения оценки Европейского агентства по лекарственным средствам; Вакцинация продолжается всеми другими вакцинами фармацевтической компании AstraZeneca из других существующих партий, которые в настоящее время находятся в Румынии», — говорится в документе.

В заявлении отмечается, что в европейские страны были доставлены две крупные партии доз вакцин AstraZeneca. Партия ABV 5300, применение которой временно приостановили некоторые страны и в отношении которой начал расследование европейский лекарственный регулятор, в Румынию не поступала. Что касается вакцины из партии ABV 2856, с применением которой были отмечены проблемы в Италии, в Румынии оставшиеся 4257 доз препарата будут изъяты до завершения проверки.

Вместе с тем вакцинация с применением других партий препарата AstraZeneca в Румынии будет продолжаться, указали в Нацкомитете.

11 марта компания AstraZeneca в ответ на то, что власти ряда европейских стран решили приостановить использование вакцины из-за случаев образования тромбов у сделавших прививку пациентов, сделала заявление, в котором отметила, что ее препарат от коронавируса по итогам клинических испытаний показал хорошую переносимость у пациентов.

Со своей стороны Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало странам ЕС продолжить использование вакцины, указывая на то, что расследование случаев тромбоэмболических осложнений продолжается и пока нет никаких доказательств, что именно вакцинация их вызвала.

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