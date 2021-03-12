Румыния приостановила использование одной из партий вакцины AstraZeneca

Румыния продолжит вакцинацию против коронавируса препаратом AstraZeneca, но изымет из оборота одну партию, после того как в ряде европейских стран возникла проблема с ее применением. Об этом в среду,11 марта, сообщает румынское агентство Digi24 со ссылкой на заявление Национального комитета по координации мер по вакцинации против коронавирусной инфекции.

«В качестве меры предосторожности было решено временно изъять оставшиеся дозы до завершения оценки Европейского агентства по лекарственным средствам; Вакцинация продолжается всеми другими вакцинами фармацевтической компании AstraZeneca из других существующих партий, которые в настоящее время находятся в Румынии», — говорится в документе.

В заявлении отмечается, что в европейские страны были доставлены две крупные партии доз вакцин AstraZeneca. Партия ABV 5300, применение которой временно приостановили некоторые страны и в отношении которой начал расследование европейский лекарственный регулятор, в Румынию не поступала. Что касается вакцины из партии ABV 2856, с применением которой были отмечены проблемы в Италии, в Румынии оставшиеся 4257 доз препарата будут изъяты до завершения проверки.

Вместе с тем вакцинация с применением других партий препарата AstraZeneca в Румынии будет продолжаться, указали в Нацкомитете.

11 марта компания AstraZeneca в ответ на то, что власти ряда европейских стран решили приостановить использование вакцины из-за случаев образования тромбов у сделавших прививку пациентов, сделала заявление, в котором отметила, что ее препарат от коронавируса по итогам клинических испытаний показал хорошую переносимость у пациентов.

Со своей стороны Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало странам ЕС продолжить использование вакцины, указывая на то, что расследование случаев тромбоэмболических осложнений продолжается и пока нет никаких доказательств, что именно вакцинация их вызвала.