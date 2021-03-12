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Подачу нормальной воды в приморском Зарубино восстановят в конце марта

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В поселке Зарубино Хасанского района Приморского края восстановят подачу нормальной воды только к концу марта. Об этом на официальной странице администрации поселения сообщил его глава Олег Нелядов.

Во вторник, 9 марта, было принято решение о вводе локального режима ЧС на территории станции «Водозабор». Это позволит привлечь дополнительные силы и средства для решения проблемы водоснабжения, пишет РИА «Восток-Медиа».

По словам Нелядова, при помощи министерства ЖКХ и министерства по делам ГО и ЧС края в работе задействуют дополнительный «КамАЗ», который будет подвозить людям питьевую воду. Также будет организована доставка бутилированной воды.

В эти выходные качество воды в поселке улучшится, но это будет временный эффект. «Со следующей недели будут продолжаться работы по непосредственной укладке остальных дрен, поэтому придется еще немного потерпеть неудобства», отметил глава поселка.

На данный момент на водозаборе установлено шесть колодцев, смонтировано 70 м дрен. До конца марта планируется завершить установку всех необходимых колодцев, дальнейшие работы по реконструкции водозабора продолжатся без ухудшения водоснабжения.

По данным ИА PrimaMedia, с середины февраля из кранов жителей Зарубино течет мутная вода с резким, неприятным запахом. Власти организовали подвоз воды и попросили граждан потерпеть. Ситуация объясняется прокладкой нового водовода. К началу июня водоснабжение восстановят полностью, завершить саму реконструкцию планируется осенью этого года.

В ходе работ строители обнаружили источник загрязнения воды. Им оказался старый дизель-генератор и емкость с дизтопливом, из которого сочилась солярка. Загрязненный грунт с этого места решили вывезти, чтобы исключить его попадание в чистую воду.

Многие местные жители возмущены ситуацией, отмечает агентство. Люди жалуются на недостаточное количество подвозимой воды и называют это каплей в море.

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