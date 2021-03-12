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В МИД России призвали не политизировать вопрос по вакцинам от COVID-19

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Россия не участвует в политических гонках по вакцинам от COVID-19 и не станет политизировать эту тему. Об этом сообщила в пятницу, 12 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Мы не участвуем ни в каких политических гонках или уж тем более в инфодемии. Надеемся, что мы не подвержены ей, я имею в виду огромное количество фейковых материалов. Почему я об этом говорю — потому что, к сожалению, мы становимся объектом фальши, лжи, большого количества недостоверной информации, которая публикуется в том числе о российской вакцине и о российских усилиях на данном направлении», — сказала она на брифинге.

Захарова отметила, что российская вакцина «Спутник V» продолжает доказывать свою эффективность.

«Созданная в России вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» продолжает убедительно доказывать свою эффективность как в нашей стране, так и за ее пределами. Препарат уже одобрен для использования в 50 странах, это делает его вторым в мире по числу национальных регистраций», — рассказала официальный представитель МИД РФ.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

По результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%, сообщил в феврале 2021 года медицинский журнал The Lancet.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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