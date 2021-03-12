Nissan привезет в Россию новое поколение Patrol

Компания Nissan не исключает появления на российском рынке внедорожника Patrol следующего поколения. Об этом в интервью аналитическому агентству «Автостат» заявил управляющий директор регионального подразделения Nissan East Андрей Акифьев.

«Patrol — легендарный автомобиль и имиджевая модель для Nissan. Я уверен, что в России у нее есть покупатели, и я не исключаю возможности появления на нашем рынке следующего поколения этой модели», — пояснил Андрей Акифьев.

Продажи модели Nissan Patrol в России прекратились в 2017 году. Это решение было принято в целях оптимизации продуктовой линейки Nissan в России. Кроме того, в компании решили сфокусироваться на кроссоверах, производимых в России. Внедорожники Nissan Patrol поставлялись из Японии.

27 января сообщалось, что Nissan планирует к 2030 году оснащать все свои новые автомобили электродвигателями.

Новые электромобили будут предлагаться на ключевых для компании Nissan рынках, к которым относятся Япония, Китай, США и Европа. При этом бренд планирует стать одним из лидеров в производстве электромобилей.