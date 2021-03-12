В Госдуме назвали несбыточным план главы МИД Украины «вернуть» Крым

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба фонтанирует несбыточными идеями по поводу Крыма, заявил «Известиям» депутат Госдумы от региона Руслан Бальбек в пятницу, 12 марта. Так он отреагировал на план дипломата «вернуть» регион.

Накануне Кулеба рассказал о трех китах украинской политики по «возвращению» Крыма, которыми, по его мнению, являются принятая стратегия, консолидация партнеров по так называемой крымской платформе и синергия.

По мнению депутата Бальбека, заявления дипломата привлекают к нему исключительно внимание СМИ, но не имеют ничего общего с практической дипломатической работой.

«Дипломатия подождет, главное — сказать, а как будет в действительности — ему уже неинтересно. Вот и сейчас мы видим целую бурю, но в стакане воды. Все «киты», форумы, платформы — это лишь модный эффектный тренд, а на деле — суп из топора», — заключил парламентарий.

В свою очередь сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец 12 марта заявил, что план Киева по Крыму, состоящий из «трех китов», ждет фиаско.

При этом постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов считает, что стратегия Украины по возвращению полуострова является частью спланированной по «наущению западных кураторов» провокации.

Ранее, 10 марта, первый заместитель постпреда РФ при Совбезе ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия проведет неформальное заседание организации по теме Крыма 17 марта. Участие в заседании примут представители полуострова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва не раз утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.