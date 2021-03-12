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Попова допустила передачу нового птичьего гриппа от человека к человеку

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова 12 марта рассказала, что новый тип птичьего гриппа A (H5N8) может мутировать и начать передаваться от человека к человеку.

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«Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится. <...> Но мы увидели это раньше, чем наступила беда», — отметила Попова в интервью ТАСС.

Она подчеркнула, что есть время, чтобы подготовиться к возможному сценарию мутации гриппа, разработать тесты и вакцину.

«Не понадобится — вот это будет уже счастливый случай. Но если понадобится, мы будем готовы. То есть мы смогли увидеть и предупредить всё мировое сообщество о том, что угроза есть», — объяснила глава Роспотребнадзора.

В середине февраля в России подтвердили первые случаи инфицирования людей птичьим гриппом. Он был обнаружен у семи сотрудников птицефабрики, которая расположена на юге России.

Как рассказала Попова, данные о заражении людей птичьим гриппом были отправлены во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

В свою очередь вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн оценил риск возникновения новой пандемии из-за возможных мутаций вируса птичьего гриппа. По мнению вирусолога, такой риск существует, однако предсказать точное время его появления невозможно.

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