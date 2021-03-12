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ЦБ России отозвал лицензию у Форбанка

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Банк России отозвал лицензию у Форбанка. Об этом сообщается на сайте ЦБ 12 марта.

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Уточняется, что решение было принято из-за нарушения кредитной организацией законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.

Также Форбанк нарушал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указал ЦБ.

В связи с этим регулятор в течение года применял к Форбанку ограничительные меры, в частности вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков, а также направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых финансовых решений.

В банке назначили временную администрацию.

Форбанк по величине активов занимал 221-е место в российской банковской системе.

12 марта ЦБ также отозвал лицензию у коммерческого банка «Современные стандарты бизнеса» (КБ «ССтБ»).

В феврале рейтинговое агентство «Эксперт РА» сообщало, что в 2021 году около 33 российских кредитных организаций рискуют потерять свою лицензию, пишет «Газета.ру». Специалисты связали риски дефолта с не восстановившейся после пандемии коронавируса экономикой, а также с оттоком средств россиян из вкладов.

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