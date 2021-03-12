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Мурашко заявил об эффективности «Спутника V» против британского штамма

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Российская вакцина «Спутник V» защищает от британского штамма COVID-19 не менее эффективно, чем от обычного. Об этом сообщил в пятницу, 12 марта, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«Нашими специалистами проведено исследование нейтрализующей активности сыворотки крови добровольцев, вакцинированных «Спутником V», против британского штамма вируса SARS-CoV-2. По результатам исследования, уровень нейтрализующих антител к британскому штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2», — сказал он.

Ранее, 21 декабря прошлого года, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что вакцина «Спутник V» эффективна против нового штамма COVID-19.

Позже, 24 декабря 2020 года, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург подтвердил эффективность «Спутник V» против британского штамма COVID-19.

Новый вариант коронавируса обнаружили в Великобритании в конце 2020 года. Британский штамм COVID-19 выявили в более чем 40 странах.

Как отметила руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова, выявленные в России 3,5 тыс. мутаций коронавируса носят нейтральный характер и не распространяются среди населения.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

Согласно информации, опубликованной в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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