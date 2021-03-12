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Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве Япончика

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Уголовное дело об убийстве криминального авторитета Япончика (Вячеслава Иванькова) было направлено из Генпрокуратуры РФ в суд. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Кахи Газзаева, Муртази Шадании и Джамбула Джанашии. Их обвиняют в убийстве криминального авторитета и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

По версии следствия, житель Подмосковья Илья Симония организовал убийство Япончика, привлекая нескольких лиц. Фигуранты дела сначала следили за криминальным авторитетом, а затем незаконно приобрели снайперскую винтовку Драгунова.

«Выяснив, что Иваньков является частым посетителем ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в городе Москве, злоумышленники выбрали для стрельбы наиболее удобное место неподалеку от него. По указанию Симонии 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к вышеуказанному ресторану и стали вести наблюдение за потерпевшим», — уточняется в сообщении ведомства.

В итоге Бутба выстрелил в Япончика. От полученных ранений 9 октября 2009 года Иваньков скончался в больнице.

Ранее, 14 января, Басманный суд Москвы объявил о заочном аресте двух обвиняемых, причастных к убийству вора в законе Иванькова. Как уточняется, фигуранты являются гражданами РФ и Республики Абхазия, они объявлены в международный розыск.

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