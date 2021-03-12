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Citroen изменила цены на все свои автомобили в России

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Компания Citroen с начала 2021 года откорректировала цены на все продаваемые в России новые модели автомобилей. Об этом 12 марта сообщает портал «Цена Авто».

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В частности, кроссовер C3 Aircross в комплектации Live подешевел на 10–40 тыс. рублей, тогда как комплектации Feel, Shine и C-Series подорожали на 32–120 тыс. рублей. Кроссовер C5 Aircross во всех комплектациях получил прибавку в сумме 60–80 тыс. рублей.

Седан C4 в комплектациях Feel Edition (кроме модификации с двигателем 1,6 л., 115 л.с. и АКП) и Shine подешевели на 6–70 тыс. рублей, а во всех остальных комплектациях модель подорожала на 20– 250 тыс. рублей.

Всего за период с января по февраль 2021 года в России было продано 499 автомобилей Citroen, что на 6% больше, чем за такой же период 2020 года.

24 февраля сообщалось, что Citroen начала выпуск на заводе в Калуге фургона Berlingo нового поколения. Стоимость автомобиля в России составит от 1 229 000 рублей до 1 379 000 рублей.

Российская версия модели представлена в двух вариантах длины кузова — стандартном (4380 мм) и удлиненном (4628 мм). Небольшая погрузочная высота (613 мм) и задние распашные двери, открывающиеся до 180 градусов, обеспечивают максимально удобную погрузку.

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