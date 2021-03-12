AliExpress раскрыла число заказов из России

AliExpress впервые раскрыла число заказов от россиян. С декабря 2020 года по февраль 2021-го граждане оставили на сайте 90 млн заказов, передает телеканал «Известия». Покупатели из нашей страны делают десятки тысяч заказов в день, отметили в AliExpress. На Россию приходит около 25% оборота торговой площадки.

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