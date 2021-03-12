В Японии зацвела первая сакура

Первые цветы сакуры распустились на этой неделе на западе Японии. Об этом 12 марта сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Национальное метеорологическое управление Японии.

Первое цветение сакуры, символа Японии, началось 11 марта в префектуре Хиросима. Как предположили сотрудники ведомства, весенняя погода, наблюдавшаяся в феврале, ускорила цветение дерева.

В сообщении отмечается, что это второе самое раннее цветение сакуры в стране. Прежний рекорд был зафиксирован 10 марта 2010 года.

12 марта, по данным японских метеорологов, началось цветение второй сакуры в этом году в префектуре Фукуока.

В прошлом году цветы также распустились раньше срока, пишет «Газета.ру».