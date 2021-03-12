РКН вновь сообщил об отсутствии реакции Twitter на замедление работы в РФ

Twitter может оспорить замедление работы в России в суде, однако никакой реакции от компании на просьбу удалить запрещенные материалы пока не было, сообщил в пятницу, 12 марта, начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора (РКН) Евгений Зайцев на круглом столе на тему «Вынужденное замедление «Твиттера» — выводы для всех».

«Наши претензии остаются без ответа, никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет. В любом случае все свои встречные претензии они могут в любой момент оспорить в российском суде, мы готовы к любому диалогу, лишь бы он был», — приводит ТАСС его слова.

Накануне, 10 марта, Twitter выразил обеспокоенность «попытками ограничить общественную дискуссию» в Сети в связи с замедлением работы сервисов в России.

«Мы остаемся привержены защите открытого интернета во всем мире и глубоко обеспокоены ростом попыток блокировать и тормозить общественный диалог в Сети», — заявил представитель соцсети.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин 11 марта назвал абсурдным заявление о якобы ограничении общественного диалога в российском интернете. Более того, он указал, что федеральная служба готова к диалогу с руководством сервиса микроблогов, однако компания не идет на контакт.

В ответ на заявление Twitter официальный представитель МИДа Мария Захарова напомнила, что сама социальная сеть 6 января начала ограничивать работу аккаунта экс-президента США Дональда Трампа, а вскоре и удалила его страницу окончательно.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские власти не стремятся блокировать интернет-ресурсы, однако будут принимать меры, чтобы вынудить площадки выполнять законодательство РФ.

Решение замедлить скорость работы Twitter на территории РФ Роскомнадзор 10 марта принял из-за того, что сервис в период с 2017 года и по настоящее время не удаляет контент, который склоняет несовершеннолетних к суициду, содержит детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков.