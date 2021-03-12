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На Украине зафиксировано почти 13 тыс. случаев COVID-19 за сутки

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За последние сутки на Украине зафиксировали 12 946 новых случаев заболевания COVID-19. Скончались из-за инфекции 230 человек, 4360 пациентов были выписаны из больницы. Такие данные 12 марта предоставил министр здравоохранения страны Максим Степанов в Facebook.

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Отмечается, что среди новых заболевших 649 детей и 450 медицинских работников. Также за сутки на Украине провели более 100 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

«За последние сутки наибольшее число подтвержденных заболевших зарегистрировано в Житомире (1310), Виннице (940), м. Киев (896), Одесса (757), Львовская (704) и Киевская (697) области», — рассказал Степанов в социальной сети.

Всего с начала пандемии в стране заболели COVID-19 более 1,4 млн человек, выздоровели — 1,8 млн пациентов. Около 28 тыс. человек скончались.

Ранее, 9 марта Степанов заявлял, что текущие темпы вакцинации граждан Украины от коронавируса примерно втрое ниже запланированных. Министр указал, что его не устраивает текущий темп иммунизации граждан, так как он ставил другое задание, понимая, что вакцинацию будут разворачивать каскадным путем.

4 марта премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что на Украине началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции. Он отметил, что число заболевших COVID-19 увеличивается ежедневно, в связи с чем страна может вернуться к модели локдауна.

1 марта вице-спикер Верховной рады Украины Елена Кондратюк на согласительном совете руководителей фракций и групп парламента сообщила, что распространение коронавируса в стране становится всё интенсивнее. Она подчеркнула, что власти станы «делают вид, что всё под контролем», а также назвала темпы вакцинации мизерными и не способными остановить распространение COVID-19.

Вакцинацию от коронавируса Украина начала 24 февраля, получив первые 500 тыс. доз препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca.

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