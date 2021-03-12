Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Попова допустила передачу нового типа птичьего гриппа между людьми
Общество
ФСБ сообщила о задержании более 70 подпольных оружейников в 28 регионах
Мир
В Крыму предрекли фиаско «трем китам» Киева по возвращению полуострова
Мир
Врачи назвали способ распознать критический уровень холестерина
Общество
СК предъявил обвинение бизнесменам в даче взятки главе алтайского минздрава
Общество
Власти заявили об отсутствии пострадавших после пожара в Анапе
Общество
В ГД предложили штрафовать за использование флага России на незаконных акциях
Общество
Эксперт призвал не пренебрегать антисептиками для рук
Общество
В Роскачестве рассказали о росте числа троянов в мобильных банках

Из-за потепления на озере Байкал осложнилась ледовая обстановка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Таяние льда началось на водоемах Иркутской области из-за повышения температуры воздуха. На озере Байкал фиксируются многочисленные разрывы льда. Об этом 12 марта сообщили в ГУ МЧС региона.

Место под солнцем: что предлагает туристам зимний Байкал
Впервые в истории в России зимой запустили чартеры к самому глубокому озеру планеты

В ведомстве отметили неблагоприятную обстановку для прогулок и катания по льду, так как по всей акватории озера зафиксированы разрывы льда. Отмечается, что государственные инспекторы по маломерным судам продолжают мониторинг ледовой обстановки в популярных туристических местах.

«Сезонный процесс разрушения ледового покрова на водоемах Иркутской области вступает в активную фазу из-за повышения среднесуточных температур. <…> Размеры промоин у мысов Шида, Улан-Хада, Улирба, Кобылья Голова достигают 10х12 метров. Становая трещина, проходящая от мыса Улирба до мыса Гихтэй, активна, ее ширина достигает полутора метров», — указано в сообщении ГУ МЧС Иркутсткой области.

Днем ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей ряда российских регионов в ближайшие дни ожидает похолодание, осадки и другие проявления непогоды.

По словам Вильфанда, аномально холодная погода установится в Пермском крае, Нижегородской, Кировской областях, Чувашии, Мордовии.

В Алтайский край в эти дни придут снегопады и ветер до 22 м/с. Жителей Томской и Кемеровской области также предупреждают о сильных осадках в ближайшие два дня, добавил руководитель Гидрометцентра.

В то же время жителей ряда регионов Средней Сибири и Дальневосточного федерального округа ждет аномальное потепление. Температура будет выше нормы на 8–10 градусов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021