Из-за потепления на озере Байкал осложнилась ледовая обстановка

Таяние льда началось на водоемах Иркутской области из-за повышения температуры воздуха. На озере Байкал фиксируются многочисленные разрывы льда. Об этом 12 марта сообщили в ГУ МЧС региона.

В ведомстве отметили неблагоприятную обстановку для прогулок и катания по льду, так как по всей акватории озера зафиксированы разрывы льда. Отмечается, что государственные инспекторы по маломерным судам продолжают мониторинг ледовой обстановки в популярных туристических местах.

«Сезонный процесс разрушения ледового покрова на водоемах Иркутской области вступает в активную фазу из-за повышения среднесуточных температур. <…> Размеры промоин у мысов Шида, Улан-Хада, Улирба, Кобылья Голова достигают 10х12 метров. Становая трещина, проходящая от мыса Улирба до мыса Гихтэй, активна, ее ширина достигает полутора метров», — указано в сообщении ГУ МЧС Иркутсткой области.

Днем ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей ряда российских регионов в ближайшие дни ожидает похолодание, осадки и другие проявления непогоды.

По словам Вильфанда, аномально холодная погода установится в Пермском крае, Нижегородской, Кировской областях, Чувашии, Мордовии.

В Алтайский край в эти дни придут снегопады и ветер до 22 м/с. Жителей Томской и Кемеровской области также предупреждают о сильных осадках в ближайшие два дня, добавил руководитель Гидрометцентра.

В то же время жителей ряда регионов Средней Сибири и Дальневосточного федерального округа ждет аномальное потепление. Температура будет выше нормы на 8–10 градусов.