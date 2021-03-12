В МВФ назвали условия для предоставления денег Украине

Программа Международного валютного фонда (МВФ) на Украине может быть исполнена в случае, если Нацбанк и антикоррупционные учреждения станут независимыми. Об этом сообщил официальный представитель фонда Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

«Независимость Национального банка Украины — одна из составляющих, которую мы внимательно мониторим», — приводит его слова «Газета.ру» в пятницу, 12 марта.

Отмечается, что важным фактором для взаимодействия МВФ и Украины является «сохранение целостности, независимости и эффективности украинских антикоррупционных институтов».

В конце февраля Райс заявил, что работа миссии фонда на Украине была продуктивной, однако остались нерешенные вопросы.

Миссия МВФ в декабре 2020 года начала свою работу по пересмотру программы stand-by. Национальный банк Украины отмечал прогресс в переговорах.

13 февраля стало известно, что миссия закончила работу на Украине без результата, отметив, что для завершения первого пересмотра программы необходим больший прогресс.

22 февраля президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна не выполнила ряд требований МВФ для получения очередного транша, но рассчитывает на поступление средств фонда до конца года.