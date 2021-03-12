На Канарских островах нашили возможное убежище Гитлера

На Канарах нашли возможное убежище Адольфа Гитлера. Одинокое поместье стоит на скале на острове Фуэртевентура. По легенде, вилла служила секретной клиникой. Якобы фюрер сделал пластическую операцию, а затем уехал в Южную Америку. Одно из помещений похоже на операционную, хотя эта комната могла быть всего лишь кухней. Некоторые исследователи считают, что вилла служила нацистской авиабазой. Загадочное поместье построил немецкий инженер Густав Винтер, который позже Винтер заработал на строительстве электростанций в Аргентине.

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