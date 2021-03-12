Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Попова допустила передачу нового типа птичьего гриппа между людьми
Общество
ФСБ сообщила о задержании более 70 подпольных оружейников в 28 регионах
Мир
В Крыму предрекли фиаско «трем китам» Киева по возвращению полуострова
Мир
Врачи назвали способ распознать критический уровень холестерина
Общество
СК предъявил обвинение бизнесменам в даче взятки главе алтайского минздрава
Общество
Власти заявили об отсутствии пострадавших после пожара в Анапе
Общество
В ГД предложили штрафовать за использование флага России на незаконных акциях
Общество
Эксперт призвал не пренебрегать антисептиками для рук
Общество
В Роскачестве рассказали о росте числа троянов в мобильных банках
Сюжет:

Попова назвала условие обязательного ношения маски

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Масочный режим в России сохраняется, носить маску нужно во всех общественных местах и на улице при скоплении более 50 человек, заявила в пятницу, 12 марта, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Знакомые лица: регионы начали отменять масочный режим
Эксперты назвали это решение преждевременным и предупредили о последствиях

«Сегодня в Российской Федерации действует масочный режим в общественных местах, в общественных помещениях и при скоплении на улице более 50 человек. Во всех остальных случаях на улице маски не обязательны», — приводит ТАСС ее слова.

Попова также добавила, что ношение маски обязательно для всех, передает «Газета.ру».

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение маски в метро и запрет на проведение массовых мероприятий, возможно, будут действовать в Москве и после отмены большинства противоковидных ограничений весной.

8 марта заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что у жителей Москвы сформировался популяционный иммунитет к коронавирусу с момента снятия локдауна в городе.

В тот же день она также сообщила, что в столице вакцинировалось более 700 тыс. человек. Помимо этого, с 8 марта для москвичей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями режим изоляции перестал быть обязательным. С того же дня транспортные карты граждан этой категории были разблокированы.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021