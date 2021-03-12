Попова назвала условие обязательного ношения маски

Масочный режим в России сохраняется, носить маску нужно во всех общественных местах и на улице при скоплении более 50 человек, заявила в пятницу, 12 марта, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня в Российской Федерации действует масочный режим в общественных местах, в общественных помещениях и при скоплении на улице более 50 человек. Во всех остальных случаях на улице маски не обязательны», — приводит ТАСС ее слова.

Попова также добавила, что ношение маски обязательно для всех, передает «Газета.ру».

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение маски в метро и запрет на проведение массовых мероприятий, возможно, будут действовать в Москве и после отмены большинства противоковидных ограничений весной.

8 марта заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что у жителей Москвы сформировался популяционный иммунитет к коронавирусу с момента снятия локдауна в городе.

В тот же день она также сообщила, что в столице вакцинировалось более 700 тыс. человек. Помимо этого, с 8 марта для москвичей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями режим изоляции перестал быть обязательным. С того же дня транспортные карты граждан этой категории были разблокированы.

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