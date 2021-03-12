Попова допустила передачу нового типа птичьего гриппа между людьми

Птичий грипп, возможно, мутирует и будет передаваться от человека к человеку. Об этом 12 марта заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится. Но мы увидели это раньше, чем наступила беда», — цитирует ее ТАСС.

4 марта российские птицеводы предупредили о риске сокращения производства мяса на фоне распространения птичьего гриппа, пишет «Газета.ру». По сведениям Росптицесоюза, в январе производство мяса птицы снизилось на 6,4%. В числе причин указаны подорожание ресурсов, зависимых от импорта, и нарушение графиков поставок из стран Европы из-за вспышек птичьего гриппа.

Заражение птичьим гриппом было зафиксировано на птицефабрике на юге России в декабре прошлого года: при первых признаках эпидемии среди поголовья на фабрике провели положенные мероприятия по защите птиц и людей. Работников предприятия обследовали врачи.

Ученые центра «Вектор» выделили генетический материал этого вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики. Позже Попова заявила, что Россия передала во Всемирную организацию здравоохранения данные о случаях заражения новым возбудителем гриппа птиц A(H5N8).

По данным международного эпизоотического бюро, в 2020 году в мире было зарегистрировано 1,5 тыс. очагов высокопатогенного птичьего гриппа на территории 41 страны. Из них больше 75% приходится на страны Европы (1,1 тыс. очагов). В большинстве случаев вспышки вызвал субтип A(H5N8).