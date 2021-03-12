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СК предъявил обвинение бизнесменам в даче взятки главе алтайского минздрава

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Гражданину Казахстана и жительнице Новосибирска предъявлено обвинение в даче взятки министру здравоохранения Республики Алтай Сергею Коваленко и его помощнику. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК).

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«Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай 28-летнему гражданину Республики Казахстан и 32-летней жительнице Новосибирска предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу лично, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»)», — сообщили ТАСС в СК.

По версии следствия, с июля 2020 по февраль 2021 года обвиняемые руководители двух коммерческих организаций передали министру здравоохранения республики и его помощнику взятку в размере 13 млн рублей за заключение госконтрактов с подконтрольными им юридическими лицами на поставку средств индивидуальной защиты.

Первого обвиняемого заключили под стражу, в отношении второй была избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества.

Правоохранители проводят следственные действия по уголовному делу, в офисах коммерческих организаций в Новосибирске были проведены обыски, допрашиваются свидетели.

Накануне сообщалось, что следователи возбудили несколько уголовных дел в отношении Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова по получению взятки в особо крупном размере.

Министр и его помощник были задержаны утром 10 марта.

Общая сумма взяток, которые получили Коваленко и Туюнченков, составляет примерно 4,6 млн рублей.

По информации телеканала РЕН ТВ, в туалете частного дома министра были найдены 5,8 млн рублей в тайнике под досками.

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