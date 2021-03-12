Синоптик рассказал о погоде в Москве 12 марта

Температура воздуха днем в Москве в пятницу, 12 марта, повысится до минус 4–6 градусов, вечером ожидается слабая метель. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, вечером небольшой снег и слабая метель. Температура повысится до минус 4–6, по области минус 3–8», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».

Днем ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в предстоящие выходные в столице наступит резкое потепление с осадками и усилением ветра.

10 марта сообщалось, что весенняя погода придет в Москву после Масленицы, которая в 2021 году отмечается с 8 по 14 марта, но о значительном потеплении говорить не приходится.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в выходные к Москве приблизится мощный североатлантический циклон, вследствие чего в ночь на субботу, 13 марта, столицу накроет снеговыми облаками, морозы будут отступать. К воскресенью, 14 марта, потеплеет до +3 градусов, показатели вернутся в рамки климатической нормы.