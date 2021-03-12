Эксперт назвал способ безопасно очистить память смартфона

Доцент кафедры информатики РЭК имени Плеханова Александр Тимофеев в пятницу, 12 марта, дал советы, как безопасно очистить память смартфона, чтобы он не зависал.

По словам специалиста, если телефон стал подвисать и работать медленнее, стоит почистить оперативную память. Для этого важно знать, что именно можно удалять с телефона. Например, можно воспользоваться встроенными средствами очистки памяти ОЗУ и ПЗУ в системных настройках.

«Так как память в телефоне одна оперативная, а другая постоянная, то они разнесены в настройках. Достаточно часто память забивается медиафайлами из мессенджеров. Для этого можно отключить автоматическую загрузку медиафайлов в настройках», — пояснил Тимофеев в беседе с агентством «Прайм».

Помимо этого, есть приложения, которые помогают очистить память устройств. Скачать их можно в AppSrote или в Google Play. Между тем эксперт предупредил, что при их использовании можно подхватить вирус. Кроме того, современные операционные системы гаджетов уже способны самостоятельно искать и удалять лишнее из памяти, пишет «Ридус».

Еще одним из способов освободить память смартфона является очистка кэша работающих приложений, которые запущены в настоящее время. Также стоит чаще чистить кэш и историю в браузере, и SMS, сообщает телеканал «360».

8 марта специалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал, какие данные нельзя хранить на смартфоне и как улучшить защиту мобильного телефона. В частности, на устройстве нельзя хранить данные с паролями и учетными данными, также не стоит ставить галочку «запомнить устройство» на сайтах.