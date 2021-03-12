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В России выявили 9794 случая COVID-19 за сутки

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В России за минувшие сутки зафиксировано 9794 случая коронавируса, передает 12 марта оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

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«За последние сутки в России выявлено 9794 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 486 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 13 496 человек», — говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (1610) и Санкт-Петербурге (957).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 370 617 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 91 220 летальных исходов, выздоровели 3 973 029 человек.

Ранее, 11 марта, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что главная ошибка стран в борьбе с коронавирусом — рассчитывать только на действие вакцин. Там подчеркнули, что базовые меры по обеспечению публичного здоровья остаются основой борьбы с эпидемией, их нужно усиливать.

10 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что снижение уровня заболеваемости COVID-19 в России не дает повода отменять масочный режим. По ее словам, ряд регионов отменяет домашний режим для людей старше 65 лет, поэтому масочный режим соблюдать необходимо.

9 марта директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев сообщил, что подъем заболеваемости COVID-19 в России возможен, но показатели осени и весны прошлого года не повторятся.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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