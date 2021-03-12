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В Швеции признали преимущество России в случае войны с НАТО

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В случае войны в непосредственной близости от Швеции Россия будет иметь преимущество. Такое мнении выразили эксперты НИИ оборонных исследований Швеции (FOI) в докладе «Западные военные возможности в Северной Европе — 2020».

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В докладе указано, что страны НАТО проводят недостаточно учений, а их силы очень рассредоточены. В FOI альянсу посоветовали наращивать силы в ускоренном режиме.

«Если на оборонную подготовку Запада не хватит времени, у России будет явное преимущество в непосредственной близости от нас, особенно на земле. Это преимущество будет длиться довольно долго. По крайней мере, для того, чтобы США могли прибыть сюда с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум пара месяцев», — пояснил ответственный редактор доклада Кристер Паллин в эфире телеканала SVT.

Паллин добавил, что НАТО увеличивает военных расходы и стремится приблизиться к России, однако преимущество пока все равно не на стороне альянса. Он отметил, что с 2014 года ситуация заметно улучшилась, однако Западу стоит работать над оперативностью в случае возможной угрозы.

Ранее, 10 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс усиливает активность в Арктике из-за российского присутствия. Столтенберг отметил, что ранее считалось, что на Крайнем Севере низкий уровень напряженности, однако сейчас ситуация изменилась. При этом генсек НАТО добавил, что альянс и Россия в Арктике сохраняют высокий уровень сотрудничества.

Ранее, 3 февраля, посол по особым поручениям МИД РФ по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов заявил, что уровень военных угроз в Арктике в настоящее время низкий. В то же время дипломат обратил внимание на участившиеся в регионе учения стран НАТО с привлечением неарктических государства. Однако опасений возникновения какого-либо вооруженного конфликта, по его словам, нет.

19 января министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде, в ходе которых обратил внимание на ухудшение ситуации с безопасностью на Крайнем Севере. По его мнению, наращивание Норвегией военной активности, продвижение инфраструктуры НАТО к российским границам чреваты негативными последствиями для Арктики.

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