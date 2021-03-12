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Эксперт призвал не пренебрегать антисептиками для рук

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Пандемия коронавируса пошла на спад, и если масочный режим в целом соблюдается, то регулярную обработку рук антисептиками многие игнорируют. Об этом заявил в пятницу, 12 марта, член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

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Специалист отметил, что когда человек дотрагивается либо до больного COVID-19, либо до каких-то поверхностей, до которых дотронулся заболевший, то вирус очень легко может попасть и в организм.

«Чаще всего это происходит, когда человек начинает руками дотрагиваться до своих слизистых — это могут быть глаза, рот и нос», — отметил медик в интервью радио Sputnik.

Применение антисептика и мытье рук снижает риск заражения, добавил он.

Ранее, 20 января, врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева призвала с осторожностью использовать антисептические средства. По словам специалиста, несмотря на полезность, такие средства вредят иммунитету и организму в целом при чрезмерном употреблении.

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