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Диетолог назвал самые опасные для здоровья начинки для блинов

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Главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян в беседе с РБК в четверг, 11 марта, рассказал о самых опасных начинках для блинов.

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По словам специалиста, блины с начинкой могут быть опаснее для здоровья, чем блины без начинки, поскольку изготовителям сложнее соблюдать санитарные нормы при их изготовлении и хранении. Для каждого вида начинки существуют свои правила хранения и термической обработки, отмечает телеканал «Звезда».

Так, если начинки нет, то риск микробиологической порчи продукта понижается и нормативные процедуры соблюдать легче, отметил диетолог.

Тутельян отметил, что самую большую опасность в виде начинки представляют скоропортящееся вареное мясо, рыба и творог. Врач порекомендовал вообще отказаться от начинки или купить ее отдельно и заворачивать в блины непосредственно перед употреблением в пищу, отмечает телеканал «360».

9 марта врач-диетолог Екатерина Александрова рассказала о способах приготовить низкокалорийные блины. В частности, она посоветовала при приготовлении блинов использовать пульверизатор для масла. Так можно будет смазать сковородку и избежать при этом употребления лишних жиров.

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