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В ГД предложили штрафовать за использование флага России на незаконных акциях

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Депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой о введении административной ответственности за использование флага России на незаконных акциях. Об этом 12 марта стало известно из соответствующего письма депутата на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

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В качестве наказания Федоров предлагает использовать штрафы, которые в настоящее время установлены за нарушение порядка использования государственных символов. Осужденным по этой статье может грозить до 3 тыс. рублей — таков размер штрафа для физлиц, или 100–150 тыс. рублей для юрлиц.

Федоров отметил, что флаг России часто используется на незаконных акциях, и это не попадает ни под административную, ни под уголовную ответственность, хотя их использование на подобных мероприятиях можно трактовать как посягательство на достоинство государственного символа.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения административной ответственности за использование официального государственного флага и иных официальных государственных символов на несанкционированных массовых акциях», — цитирует RT письмо депутата.

4 марта стало известно, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обсуждает попытки влияния на детей и подростков через зарубежные социальные сети. Речь также идет о массовых призывах к подросткам участвовать в незаконных акциях.

Ранее, в феврале, президент России Владимир Путин подписал закон о кратном увеличении административных штрафов за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе на митингах, а также за нарушение порядка финансирования таких мероприятий.

23 и 31 января, а также 2 февраля в ряде крупных российских городов прошли несогласованные акции, которые были организованы сторонниками блогера Алексея Навального. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.

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