Американская актриса и модель Эмили Ратаковски родила первенца. Новостью она поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram в четверг, 11 марта.

Ребенок родился у 29-летней обладательницы титула «Самой желанной женщины планеты» в понедельник, 8 марта. Модель опубликовала у себя в соцсети фото, на котором она кормит ребенка грудью.

«Сильвестр Аполло присоединился к нам на земной стороне. Слай прибыл 8 марта в самое сюрреалистическое, прекрасное и наполненное любовью утро в моей жизни», — приводит слова Ратаковски телеканал «360».

В октябре 2020 года Ратаковски в интервью журналу Vogue рассказала, что гендер ребенка останется неизвестным до его совершеннолетия.

Эмили Ратаковски замужем за продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Они поженились в 2018 году.

В январе американский актер и певец Джастин Тимберлейк признался, что в прошлом году стал отцом во второй раз. В июле 2020 года у него родился сын. Они с супругой — актрисой Джессикой Бил — решили дать ему имя Финеас.