На Госуслугах в 2021 году появится платформа для обращения граждан

Платформа обратной связи от населения (ПОС) «Госуслуги.Решаем вместе» до конца 2021 года будет запущена во всех субъектах страны. Об этом сообщил вице-премьер России, руководитель Координационного центра правительства Дмитрий Чернышенко.

На совещании с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов власти Чернышенко заявил, что при формировании Координационного центра правительства особый акцент сделан на возможности получения оперативной и качественной обратной связи от населения. По его словам, с этой задачей справится функционал ПОС.

Отмечается, что осуществлять клиентский сервис работы платформы, в том числе качество обработки обращений граждан, должны как раз РЦТ.

Также вице-премьер отметил, что важной опцией для граждан на цифровой платформе станет возможность отслеживать статус обработки обращения и по его итогам оценить качество полученного ответа или решения, сообщает ТАСС 12 марта.

4 марта Минэкономразвития России внесло на рассмотрение правительства предложение о том, чтобы расширить функционал портала госуслуг необходимо путем добавления новых услуг, например, сведений из реестра микрофинансовых организаций.

Ранее в феврале Чернышенко заявлял, что около 200 госуслуг, которые в настоящее время предоставляются в бумажном виде, переведут в цифровой формат к 2023 году. Он подчеркнул при этом, что перед каждым руководителем цифровой трансформации стоит задача не только быстрого перевода услуг в «цифру», но и оперативности их предоставления.

Также стало известно, что на портале госуслуг в 2021 году будет доступно порядка 170 новых сервисов. На данный момент граждане могут воспользоваться более чем 400 услугами.