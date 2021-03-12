Названа главная опасность несвоевременного исправления дефектов речи

Логопед-дефектолог Елена Молчанова в эфире «Радио 1» в четверг, 11 марта, рассказала о главной опасности, которую несет несвоевременное исправления дефектов речи в детстве.

По словам специалиста, среди последствий могут быть сложности с выражением мыслей. Нарушения устной речи чреваты тем, что человек не может высказываться, а это в итоге будет препятствовать адекватной формулировке собственного мнения.

Логопед отметила, что из-за неисправленных дефектов речи также приводят к скудному словарному запасу, поскольку человек вынужден выбирать более легкие для произношения слова. Логопедические сложности также ведут к ошибкам в правописании, поскольку «ребенок переносит на письмо все то, что произносит», в том числе искаженные слова.

Дефектолог рассказала, что исправлять дефекты дикции допустимо в любом возрасте, но лучше начинать делать это как можно раньше, пишет НСН. Логопед подчеркнула, что у детей правильная речь должна сформироваться к шести годам, и если у ребенка старше этого возраста есть недочеты в устной речи, то это повод для обращения к специалисту.

Учитель-логопед Центра здоровья и развития имени Святителя Луки Наталья Ростовцева в 2019 году назвала способы окончательно избавиться от заикания. Коррекцию заикания целесообразно проводить курсами. Стандартный курс длится 1,5–2 месяца.