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В США местные власти конфисковали коз у борющейся против АЭС активистки

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Власти американского штата Коннектикута конфисковали десятки коз у экологической активистки. Об этом в четверг, 11 марта, сообщил региональный департамент сельского хозяйства.

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Как отмечает агентство AP, хозяйкой коз является Нэнси Бертон — основательница правозащитной группы Connecticut Coalition Against Millstone, которая борется против АЭС «Милстоун».

Операция по изъятию 65 коз прошла в городе Реддинг. Поводом для нее послужила жалоба, полученная от местных жителей еще в октябре 2020 года.

Сотрудники департамента утверждают, что у коз были не подрезаны копыта, им не хватало питьевой воды, а в хлеву скопилось большое количество навоза. Животных перевезли в реабилитационный центр на попечение ветеринаров.

Бертон начала держать коз для измерения уровня радиации в их молоке. Она категорически отрицает обвинения в плохом содержании животных. По ее словам, коз забрали, чтобы помешать ее дальнейшим исследованиям.

5 марта активисты Greenpeace покрасили часть самолета авиакомпании Air France в зеленый цвет в парижском аэропорту Руасси — Шарль де Голль. Своими действиями они требуют от правительства реальных мер по уменьшению авиавыбросов.

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