Врач объяснил опасность подолгу носить внутриканальные наушники

Регулярное ношение внутриканальных наушников может привести к ЛОР-заболеваниям, рассказал в беседе с радио Sputnik врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Как пояснил специалист, из-за того, что ухо заткнуто очень долго, может развиться грибковый отит (отомикоз). Особенно, отметил врач, такой риск высок у людей, которые пользуются слуховыми аппаратами или работают в наушниках, например, в колл-центрах.

«Второй момент — в слуховом проходе есть сера, и, затыкая ухо наушником, мы просто проталкиваем серу вглубь и спрессовываем, она начинает прилипать к барабанной перепонке, и формируется плотная серная пробка. Ухо вначале будет заложено, а потом разовьется так называемый контактный отит», — предупредил он.

Кроме того, отоларинголог подчеркнул, что из-за неплотного контакта наушник приходится засовывать поглубже, и он оказывается у барабанной перепонки и сильно действует на внутреннее ухо, особенно если слушать громкую музыку.

«От этого страдают волосковые слуховые клетки, так называемый кортиев орган, и начинают безвозвратно отмирать», — уточнил Зайцев.

Эксперт посоветовал не пользоваться наушниками в общественном транспорте, потому что там очень шумно, а наоборот, использовать их на улице. Что касается продолжительности, то врач рекомендовал их ношение два раза в день по полчаса и не на максимальной громкости, а на 50%.

Он также указал преимущество накладных наушников, которые полностью закрывают ушную раковину, что позволяет изолироваться от окружающего шума и хорошо всё слышать, не включая звук на полную громкость.

3 марта отоларингологи дали рекомендации по выбору и ношению наушников.