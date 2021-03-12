Пожар начался на заводе Tesla в Калифорнии

На территории завода производителя электромобилей Tesla в американском городе Фримонт в штате Калифорния произошел пожар. Об этом сообщила телеканал Kron4 в четверг, 11 марта.

По предварительным данным, пожар начался в строящемся здании. На место происшествия прибыли несколько пожарных машин.

Сотрудники завода оказывают помощь в тушении пожара. Также, предположительно, в результате инцидента никто не пострадал. Причины пожара пока неизвестны.

В августе 2018 года на этом же заводе Tesla в калифорнийском Фримонте произошло возгорание. Тогда загорелся картон, собранный для переработки. Затем огонь перекинулся на траву и здание.