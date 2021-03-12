Три человека пострадали в ДТП в Лефортовском тоннеле Москвы

Несколько человек пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика на востоке Москвы. Об этом в четверг, 11 марта, сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, авария произошла ранее в этот день в Лефортовском тоннеле. В результате травмы получили три человека. Об их состоянии информации нет. Известно, что все они находились в легковушке, пишет НСН.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Из-за ДТП движение в тоннеле оказалось сильно затруднено на внешней стороне ТТК. Движение было ограничено до одной полосы. К настоящему моменту проезжая часть освобождена, пишет агентство городских новостей «Москва».

11 марта сообщалось, что жена актера Владимира Долинского попала в дорожно-транспортное происшествие в Москве. Авария произошла на Большой Дорогомиловской улице. По данным телеканала, в ДТП попали четыре машины.