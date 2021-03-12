Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Twitter планирует запустить аналог Clubhouse к апрелю
Мир
В Швеции признали превосходство России в случае масштабной войны
Мир
Власти США выделили штатам $2,5 млрд на лечение психических заболеваний
Мир
Марин Ле Пен выразила уверенность в своей победе на выборах в 2022 году
Экономика
Минтруд подготовил новый порядок назначения пособий на дошкольников
Спорт
«Арсенал» уверенно выиграл у «Олимпиакоса» в первом матче 1/8 финала ЛЕ
Экономика
Банки в полтора раза увеличили продажу «молодых» долгов
Экономика
Глава ЦБ допустила повышение ключевой ставки уже в этом году
Армия
В ВДВ сформируют подразделения беспилотной авиации

Три человека пострадали в ДТП в Лефортовском тоннеле Москвы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несколько человек пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика на востоке Москвы. Об этом в четверг, 11 марта, сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, авария произошла ранее в этот день в Лефортовском тоннеле. В результате травмы получили три человека. Об их состоянии информации нет. Известно, что все они находились в легковушке, пишет НСН.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Из-за ДТП движение в тоннеле оказалось сильно затруднено на внешней стороне ТТК. Движение было ограничено до одной полосы. К настоящему моменту проезжая часть освобождена, пишет агентство городских новостей «Москва».

11 марта сообщалось, что жена актера Владимира Долинского попала в дорожно-транспортное происшествие в Москве. Авария произошла на Большой Дорогомиловской улице. По данным телеканала, в ДТП попали четыре машины.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021