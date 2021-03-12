Дело возбудили по факту гибели двух детей при пожаре в жилом доме в Сургуте

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей в результате пожара в частном жилом доме в Сургуте. Об этом в четверг, 11 марта, сообщается на сайте регионального СУ СК России.

Возгорание произошло утром 11 марта на улице Брусничной в частном жилом доме в садово-огородном товариществе «Здоровье». На момент прибытия пожарных здание было почти полностью охвачено огнем, обрушилась кровля, пишет REGNUM. Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела двоих детей 2012 и 2015 годов рождения без внешних признаков насильственной смерти.

Предполагается, что они задохнулись угарным газом. Точная причина смерти детей будет известна после проведения экспертизы, пишет «Федеральное агентство новостей».

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Установлено, что погибшие при пожаре брат и сестра проживали в доме с мамой и бабушкой. Все являются гражданами Киргизии, пишет сайт kp.ru.

С матерью детей работают медики, женщине оказывают всю необходимую помощь. Семье будет предоставлена квартира маневренного фонда, она готова к заселению. Известно, что в момент пожара дети находились дома одни.

10 марта следователи возбудили еще одно дело после гибели троих детей при пожаре на Сахалине.