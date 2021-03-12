Полиция в Приморье обнаружила тело убитого благодаря анонимному письму

В Приморском кране полицейские обнаружили тело убитого мужчины благодаря информации, полученной из анонимного письма. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщила пресс-служба краевого УМВД России.

В ведомстве рассказали, что в дежурную часть поступило сообщение от жителя поселка Славянка. Заявитель рассказал, что его знакомый нашел в своем почтовом ящике анонимное письмо, в котором говорилось о трупе, спрятанном в подвале жилого многоквартирного дома.

Правоохранители прибыли по указанному адресу и в подвале дома нашли тело 43-летнего местного жителя с колото-резаными ранами. Там же были изъяты вещественные доказательства, которые вывели полицию на след подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый местный житель.

Правоохранители задержали подозреваемого, он признал свою вину. Предварительно установлено, что в квартире родителей задержанного он во время конфликта ударил ножом потерпевшего, в результате чего тот скончался, пишет сайт kp.ru. Испугавшись, мужчина принял решение спрятать труп и скрыть следы преступления. Он отнес тело убитого в подвал и спрятал его в одном из шкафов для одежды. После этого он вернулся в квартиру и провел там генеральную уборку, чтобы отвести от себя подозрения.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Отправитель анонимного письма пока не установлен, пишет «РИА Новости».

10 марта сообщалось, что в погребе одного из домов Нурлата (Татарстан) обнаружили тело убитого мужчины. По подозрению в совершении преступления задержали хозяина дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве.