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В Швеции признали превосходство России в случае масштабной войны

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Шведские эксперты НИИ оборонных исследований признали, что Россия будет иметь превосходство над странами НАТО в случае масштабной войны в непосредственной близости от Швеции. Об этом говорится в докладе «Западные военные возможности в Северной Европе — 2020», опубликованном в четверг, 11 марта.

Ответственный редактор доклада Кристер Паллин заявил, что у РФ будет явное превосходство в том случае, если на оборонную подготовку Запада не хватит времени. При этом он подчеркнул, что такое преимущество может достаточно долго длиться.

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Эксперт добавил, что США понадобится не менее двух месяцев, чтобы прибыть на территорию Швеции с более крупными сухопутными войсками. По его словам, несмотря на преимущество в воздухе и на море, страны НАТО проводят недостаточно учений, а их силы рассредоточены географически и имеют очень разные военные возможности.

«Несмотря на увеличение военных расходов и приближение позиций НАТО к России, серьезных изменений в балансе сил не произошло», — заявил Паллин, добавив, что альянсу нет необходимости наращивать свои силы, но следует действовать быстрее.

9 марта сообщалось, что научный совет Пентагона разрабатывает план Assault Breaker 2 («Срыв наступления 2») по уничтожению российских и китайских военных строений и техники, в том числе танков, в случае войны.

В середине февраля глава Пентагона Ллойд Остин обсудил со странами НАТО вызовы со стороны России и КНР. Среди прочего он заявил, что проводимая Россией «дестабилизирующая» политика — одна из основных угроз для НАТО.

17 февраля в ходе пресс-конференции по итогам первого дня заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный альянс должен стать площадкой политического диалога всех «единомышленников НАТО» по противодействию России и Китаю.

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