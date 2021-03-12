Власти США выделили штатам $2,5 млрд на лечение психических заболеваний

Администрация США направляет властям американских штатов и территорий около $2,5 млрд на лечение наркозависимости и психических заболеваний. Об этом говорится в письменном заявлении министерства здравоохранения и социальных служб США, распространенном в четверг, 11 марта.

Отмечается, что $1,65 млрд направят на борьбу с наркозависимостью, на лечение психических заболеваний — $825 млн. Выделенные средства пойдут на расширение доступа американских граждан к медицинским услугам, а также на создание и улучшение имеющихся программ лечения и профилактики, пишет ТАСС.

В конце января сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела исследование, результаты которого показали, что пандемия COVID-19 влияет на психологическое здоровье людей.

В конце 2020 года президент британского Королевского колледжа психиатров Эдриан Джеймс также заявлял, что угроза влияния пандемии на психику людей, по всей вероятности, самая большая со времен Второй мировой войны. Он отметил, что на психику влияет комплекс факторов: собственная болезнь, заболевания и смерть близких, социально-экономические последствия пандемии.