Марин Ле Пен выразила уверенность в своей победе на выборах в 2022 году

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен уверена, что победит на предстоящих в 2022 году президентских выборах во Франции. Такое мнение она выразила в четверг, 11 марта, в эфире телеканала BFMTV.

«Я думаю, что выиграю на президентских выборах», — заявила она.

Лидер ультраправой французской партии добавила, что в случае своей победы, она намерена баллотироваться на второй срок, что даст ей возможность наиболее полным образом осуществить свою программу. Политик не исключает, что сформирует правительство с участием в том числе и некоторых других сил, отметив, что ее «самым заветным желанием» является «правительство единства». Она подчеркнула, что у нее впереди год, чтобы объяснить французам, что она собирается делать.

Ле Пен отметила, что французы «за 30 лет дали шанс проявить себя всем традиционным вариантам: правым, левым. При этом, особой разницы между ними не увидели». А что касается нынешнего правительства, то, по ее словам, оно «вобрало в себя худшие черты левых и правых».

Глава «Национального объединения», которое решительно выступает против иммиграции, опровергла обвинение в «ксенофобии».

«У меня нет отрицательного отношения к иностранцам, у меня нет ненависти, я не боюсь иностранцев», — сказала она.

Ранее в феврале в ходе опроса выяснилось, что 67% французских избирателей считают, что Марин Ле Пен и действующий президент Эммануэль Макрон вновь могут сразиться во втором туре выборов главы государства в 2022 году, но при этом 70% опрошенных не хотят такого противостояния. Если всё же во втором туре действительно окажутся действующий президент и лидер «Национального объединения», то, по мнению 37% французов, победит Макрон, а 25% считают, что Ле Пен. Еще 38% заявили, что не знают или затрудняются ответить.

Во втором туре президентских выборов во Франции в 2017 году Эммануэль Макрон набрал 66,1% голосов, его соперница Марин Ле Пен — 33,9%.

Председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в октябре 2019 года заявила, что намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Франции в 2022 году, если члены партии поддержат ее в этом.