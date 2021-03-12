Песков допустил участие Путина в ПМЭФ в очном формате

Президент России Владимир Путин может очно принять участие в некоторых мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 12 марта.

По его словам, итоговое решение по формату будет зависеть от эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавируса. При этом Песков пока не ответил на вопрос о том, состоится ли на полях форума традиционная встреча президента с бизнесом, пишет ТАСС.

Ранее в этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство считает возможным провести ПМЭФ в смешанном, очном формате с элементами цифровых технологий.

ПМЭФ в 2021 году решено провести 2–5 июня. На нем будут соблюдены все меры против распространения коронавируса.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса Петербургский международный экономический форум был отменен.

ПМЭФ проводится с 1997 года. С 2006 года форум проходит под патронатом и при участии президента России. Каждый год число участников превышает 10 тыс. человек, они приезжают в Петербург более чем из 120 государств. За прошедшие 20 лет ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения главных вопросов экономики, стоящих перед страной, развивающимися рынками и миром в целом.