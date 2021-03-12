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Пушков назвал возможную стратегию США в отношении России

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Российский сенатор Алексей Пушков предположил, что администрация президента США Джо Байдена может взять Россию в «длительную осаду», избегая при этом резких и рискованных шагов в отношении Москвы. Так он прокомментировал отсутствие явных антироссийских действий со стороны Вашингтона в своем Telegram-канале в пятницу, 12 марта.

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По его словам, США могли взять «сознательную паузу», несмотря на то что ранее Белый дом грозился перейти в масштабное наступление на РФ. Он также заявил, что существуют три меры, которые американская администрация уже могла применить, но пока не решилась. Среди них он назвал введение «санкций из ада», подталкивание Украины к новой войне в Донбассе, а также увеличение контингента военных в Польше и приграничных с Россией странах НАТО.

Однако данные меры несут определенные риски, указал Пушков. Например, упомянутые санкции могут ударить по европейским и американским инвесторам, а отношения государств окажутся у опасной черты; новая война в Донбассе чревата поражением Украины даже при покровительстве Вашингтона.

В результате, считает сенатор, остается только наращивание вооруженных сил на границах с РФ и в Черном море. При этом данная тактика является только продолжением линии поведения Соединенных Штатов при бывшем президенте страны Дональде Трампе. По всем озвученным причинам, констатировал Пушков, жесткость Байдена по отношению к Москве носит пока только риторический характер.

11 марта глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что санкции против российского госдолга, если таковые будут введены, в первую очередь нанесут ущерб интересам западных инвесторов.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что введение Западом против России политически мотивированных ограничений обусловлено самим фактом существования Российского государства. Он также указал, что важным результатом санкций стало создание конкурентных условий для ведения бизнеса внутри страны. Президент отметил, что риски для инвестиций в российскую экономику снизились, и призвал бизнес обратить внимание на возможность вкладывать деньги «дома».

Кроме того, президент заявил о необходимости системно поддерживать инвестиционные проекты российского бизнеса, для того чтобы к 2030 году годовой объем инвестиций в основной капитал в РФ вырос не меньше чем на 70% в реальном выражении.

4 марта стало известно, что США и Великобритания обсуждают возможность введения дополнительных санкций в отношении России. Отмечается, что санкции, связанные с российским госдолгом, будут приняты при условии, что такие же меры примут и в Европе.

2 марта министерство торговли США опубликовало список компаний из России, в отношении которых вводятся новые ограничения. Рестрикции распространятся на 10 российских компаний, три немецкие и одну швейцарскую.

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