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«Арсенал» уверенно выиграл у «Олимпиакоса» в первом матче 1/8 финала ЛЕ

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В первом матче 1/8 финала Лиги Европы греческий футбольный клуб «Олимпиакос» в четверг, 11 марта, принимал у себя английский «Арсенал».

Встреча проходила на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (Греция) и завершилась со счетом 1:3.

В составе «канониров» отличились Мартин Эдегор (34-я минута), Габриэль (79) и Мохамед Эль-Ненни (85), единственный гол греческой команды забил Юссеф Эль-Араби (58).

Эдегор, перешедший на правах аренды зимой в «Арсенал» из мадридского «Реала», забил свой первый гол в составе лондонского клуба.

Ответный матч пройдет в Лондоне 18 марта.

В параллельных матчах испанская «Гранада» дома обыграла норвежский «Мольде» (2:0), английский «Тоттенхэм» — загребское «Динамо» (2:0), а украинский «Шахтер» в гостях с крупным счетом (3:0) проиграл итальянской «Роме».

Ранее в тот же день в 1/8 финала Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с итальянским «Миланом» (1:1). В других матчах турнира нидерландский «Аякс» на своем поле обыграл швейцарский «Янг Бойз» (3:0), украинское «Динамо» в Киеве уступило испанскому «Вильярреалу» (0:2), чешская «Славия» сыграла вничью с вернувшим себе титул чемпиона Шотландии «Рейнджерс» (1:1).

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