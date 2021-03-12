Попова заявила о возможном проведении ПМЭФ в смешанном формате

Роспотребнадзор считает возможным провести Петербургский экономический форум (ПМЭФ) в смешанном, очном формате с элементами цифровых технологий. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, в данный момент разрабатываются рекомендации, будет существовать ряд условий у организаторов форума, однако решение о проведении мероприятия осознанное.

Попова добавила, что оптимальное количество очных участников будет определено позднее в зависимости от эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом. Прогнозируются пока низкие цифры по заболеваемости, при которых нет оснований не проводить мероприятие, пишет ТАСС 12 марта.

ПМЭФ в 2021 году решено провести 2–5 июня. На нем будут соблюдены все меры против распространения коронавируса. 4 марта сообщалось, что в форуме, предположительно, примет участие президент России Владимир Путин, но пока неизвестно, в каком формате.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса Петербургский международный экономический форум был отменен.

ПМЭФ проводится с 1997 года. С 2006 года форум проходит под патронатом и при участии президента России. Каждый год число участников превышает 10 тыс. человек, они приезжают в Петербург более чем из 120 государств. За прошедшие 20 лет ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения главных вопросов экономики, стоящих перед страной, развивающимися рынками и миром в целом.