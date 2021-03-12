ЦБ пока не планирует запрещать сложные продукты для неквалифицированных инвесторов
Центробанк считает, что для защиты массового инвестора не нужно запрещать сложно структурированные продукты, которые банки зачастую продают неквалифицированным инвесторам, используя практику мисселинга. Об этом в интервью «Известиям» заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос, не пора ли запретить в том числе инвестиционное (ИСЖ) и накопительное (НСЖ) страхование жизни.
Центробанк подготовил законопроект, предполагающий заморозку продаж этих продуктов до введения тестирования неквалифицированных инвесторов (система должна была заработать в апреле 2022 года, но планируется сдвинуть сроки на октябрь 2021-го).
«Есть «мутные», а есть сложные продукты. Это пересекающиеся понятия, но не совпадающие. Мы считаем более правильным разделять инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Первый может разобраться в сложном продукте и ему невозможно навязать «мутный». Поэтому сложные продукты в целом, на мой взгляд, нельзя запрещать, потому что есть квалифицированные инвесторы, которые заинтересованы покупать сложно структурированные продукты, и при этом они в состоянии оценить их риски», — объяснила Эльвира Набиуллина.
Однако если система тестирования неквалифицированных инвесторов не будет работать, придется вводить изменения и продлевать запреты, уточнила глава ЦБ.
«Мы у себя обсуждали, что тестирование не является панацеей, тем более если проводится теми, кто сам заинтересован в продаже продукта. Мы будем контролировать ситуацию, если нужно, вводить изменения или продлевать запреты. Если система тестирования не будет работать так, как должна, придется переносить тестирование с брокеров на независимые структуры (например, биржи) или снова запрещать продажи. Если тот, кто проводит тестирование, будет этим пользоваться в ущерб потребителям, придется еще раз возвращаться к более жестким мерам», — указала Набиуллина.
Она также рассказала «Известиям», что пока не видит прямой угрозы для нашего рынка из-за манипулирование массовым инвестором наподобие истории с Reddit.
«У нас рынок деривативов не так сильно развит для физлиц, поэтому это не риск сегодняшнего дня. Кроме того, у нас есть различные отработанные механизмы, которыми можно пользоваться», — отметила глава ЦБ.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Эльвиры Набиуллиной «Известиям»: