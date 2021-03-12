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ЦБ пока не планирует запрещать сложные продукты для неквалифицированных инвесторов

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Центробанк считает, что для защиты массового инвестора не нужно запрещать сложно структурированные продукты, которые банки зачастую продают неквалифицированным инвесторам, используя практику мисселинга. Об этом в интервью «Известиям» заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос, не пора ли запретить в том числе инвестиционное (ИСЖ) и накопительное (НСЖ) страхование жизни.

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Центробанк подготовил законопроект, предполагающий заморозку продаж этих продуктов до введения тестирования неквалифицированных инвесторов (система должна была заработать в апреле 2022 года, но планируется сдвинуть сроки на октябрь 2021-го).

«Есть «мутные», а есть сложные продукты. Это пересекающиеся понятия, но не совпадающие. Мы считаем более правильным разделять инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Первый может разобраться в сложном продукте и ему невозможно навязать «мутный». Поэтому сложные продукты в целом, на мой взгляд, нельзя запрещать, потому что есть квалифицированные инвесторы, которые заинтересованы покупать сложно структурированные продукты, и при этом они в состоянии оценить их риски», — объяснила Эльвира Набиуллина.

Однако если система тестирования неквалифицированных инвесторов не будет работать, придется вводить изменения и продлевать запреты, уточнила глава ЦБ.

«Мы у себя обсуждали, что тестирование не является панацеей, тем более если проводится теми, кто сам заинтересован в продаже продукта. Мы будем контролировать ситуацию, если нужно, вводить изменения или продлевать запреты. Если система тестирования не будет работать так, как должна, придется переносить тестирование с брокеров на независимые структуры (например, биржи) или снова запрещать продажи. Если тот, кто проводит тестирование, будет этим пользоваться в ущерб потребителям, придется еще раз возвращаться к более жестким мерам», — указала Набиуллина.

Она также рассказала «Известиям», что пока не видит прямой угрозы для нашего рынка из-за манипулирование массовым инвестором наподобие истории с Reddit.

«У нас рынок деривативов не так сильно развит для физлиц, поэтому это не риск сегодняшнего дня. Кроме того, у нас есть различные отработанные механизмы, которыми можно пользоваться», — отметила глава ЦБ.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Эльвиры Набиуллиной «Известиям»:

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