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«Милан» вырвал ничью в первом матче 1/8 финала ЛЕ с «Манчестер Юнайтед»

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В первом матче 1/8 финала Лиги Европы, который состоялся в четверг, 11 марта, английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с итальянским «Миланом».

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Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 1:1.

Счет открыли англичане, на 50-ой минуте гол забил Амад Диалло. Это дебютный гол 18-летнего ивуарийца за манкунианцев. Футболист в январе перешел в «МЮ» из итальянской «Атланты». У «Милана» отличился центральный защитник Симон Кьер.

Ответная встреча команд состоится через неделю, 18 марта в 23:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

В других матчах нидерландский «Аякс» на своем поле обыграл швейцарский «Янг Бойз» (3:0), украинское «Динамо» в Киеве уступило испанскому «Вильярреалу» (0:2), чешская «Славия» сыграла вничью с вернувшим себе титул чемпиона Шотландии «Рейнджерс» (1:1).

11 марта Россия опустилась с седьмого на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Нидерланды после победы «Аякса» над швейцарским «Янг Бойзом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

26 февраля российский футбольный клуб «Краснодар» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА проиграл загребскому «Динамо» со счетом 0:1. Встреча проходила на стадионе «Максимир» в столице Хорватии.

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