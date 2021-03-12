Банки в полтора раза увеличили продажу «молодых» долгов

В кризисном 2020-м банки в полтора раза увеличили продажу долгов, образовавшихся за последние один-три года. Это следует из данных Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА), предоставленных «Известиям».

В общей структуре предложенной на реализацию задолженности на долю «молодой» просрочки в прошлом году приходилась каждая третья сделка против каждой пятой в 2019-м, хотя ранее этот показатель демонстрировал устойчивое снижение. Объем предложений банков по долгам, образовавшимся за последние три-пять лет, за год сократился до 18%, тогда как доля проблемной кредитной задолженности, возникшей от пяти и более лет, выросла до 50%, что на 1 п.п. больше, чем в 2019-м.

В целом в 2020-м, по данным НАПКА, банки выставили на продажу коллекторским агентствам просрочку на 262 млрд рублей, или на треть меньше, чем годом ранее. При этом доля закрытых сделок составила 90%, что больше показателя за 2019-й (76%). Финансовые организации в основном передавали задолженности по ссудам наличными, кредитным картам, автозаймам и POS-кредитам. Средняя сумма долга, приобретенного взыскателями, составила 141 тыс. рублей, уменьшившись за год на 17 тыс.

В Почта банке и ПСБ отметили, что стратегию взыскания не меняли и, как и до пандемии, с ранней просроченной задолженностью работают самостоятельно, а более позднюю передают в руки коллекторских агентств.

Опрошенные «Известиями» эксперты причиной тенденции «омоложения» долгов называют экономическую ситуацию, сложившуюся во время пандемии и кризиса. По их мнению, реализация ранней просрочки продолжится и в этом году.

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