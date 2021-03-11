Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
На Украине анонсировали новые санкции
Туризм
Турция стала самым популярным зарубежным направлением у россиян
Мир
Россия, Турция и Катар создали новый формат по урегулированию в Сирии
Мир
МИД Белоруссии предложил еще двум польским дипломатам покинуть страну
Политика
Путин объяснил санкции против России самим фактом ее существования
Мир
Еще три страны приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Мир
В Молдавии заявили о возможности введения локдауна из-за коронавируса
Мир
СНБО Украины продлил санкции в отношении двух российских банков
Общество
МВД выступило против послаблений по перевозке детей в такси

Десять стран ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Десять стран Евросоюза приостановили использование вакцины против коронавируса, созданной компанией AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом, на фоне сообщений о возможном образовании тромбов у вакцинированных.

Первыми использование препарата приостановили власти Австрии после того, как из одна из вакцинированных пациентов скончалась, а у другой развилась тромбоэмболия легочной артерии — закупорка сосуда оторвавшимся тромбом.

Игла на опережение: страны ЕС всерьез задумались о закупке «Спутника V»
Еврокомиссия не запрещает странам договариваться напрямую с разработчиками

После этого паузу в применении вакцины взяли такие страны, как Дания, Норвегия и Исландия. Кроме того, использование проблемной партии AstraZeneca запретили Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия. Позднее одну партию запретила также Италия.

Отмечается, что пауза в применении препарата продлится до выяснения Европейским агентством лекарственных средств (EMA), действительно ли вакцина вызывает образование тромбов, пишет «РИА Новости».

11 марта в Нидерландах выявили случай тромбоза после вакцинации. Как заявили в центре Lareb, пациент не пострадал, госпитализация ему не потребовалась. Расследование инцидента продолжат.

Ранее, 3 марта, в Эстонии сотрудник спасательного департамента умер после вакцинации препаратом AstraZeneca. В тот же день стало известно, что в Южной Корее после прививки этим же препаратом скончались два пациента в возрасте 50 и 63 лет. Врачи выясняют, могла ли смерть двух человек быть связана с действием вакцины.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021