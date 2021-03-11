Десять стран ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca

Десять стран Евросоюза приостановили использование вакцины против коронавируса, созданной компанией AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом, на фоне сообщений о возможном образовании тромбов у вакцинированных.

Первыми использование препарата приостановили власти Австрии после того, как из одна из вакцинированных пациентов скончалась, а у другой развилась тромбоэмболия легочной артерии — закупорка сосуда оторвавшимся тромбом.

После этого паузу в применении вакцины взяли такие страны, как Дания, Норвегия и Исландия. Кроме того, использование проблемной партии AstraZeneca запретили Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия. Позднее одну партию запретила также Италия.

Отмечается, что пауза в применении препарата продлится до выяснения Европейским агентством лекарственных средств (EMA), действительно ли вакцина вызывает образование тромбов, пишет «РИА Новости».

11 марта в Нидерландах выявили случай тромбоза после вакцинации. Как заявили в центре Lareb, пациент не пострадал, госпитализация ему не потребовалась. Расследование инцидента продолжат.

Ранее, 3 марта, в Эстонии сотрудник спасательного департамента умер после вакцинации препаратом AstraZeneca. В тот же день стало известно, что в Южной Корее после прививки этим же препаратом скончались два пациента в возрасте 50 и 63 лет. Врачи выясняют, могла ли смерть двух человек быть связана с действием вакцины.