В Госдуме отреагировали на заявление Киева по Черноморскому флоту РФ

Полуостров Крым был и будет местом базирования Черноморского флота РФ, а заявления Киева о законности этого не имеет значения. Такое мнение 11 марта выразил депутат Госдумы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет.

«Черноморский флот всегда находился на своей земле в Крыму. Севастополь — это гордость русских моряков и никак не украинских. Это было испокон веков. Пусть учат историю. Черноморский флот стоял в Крыму, когда еще не было Украины. Поэтому все попытки Киева поставить под сомнения законность пребывания флота в Крыму жалки», — цитирует «РИА Новости» заявления депутата.

Шеремет также отметил, что ранее Украина зарабатывала деньги на базировании флота в Крыму и планировала отдать Севастополь под базирование кораблей НАТО, однако сделать это до 2014 года не успела.

Ранее в этот день стало известно, что Службе безопасности Украины (СБУ) поручено выяснить обстоятельства подписания в 2010 году соглашения об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму.

22 июня 2020 года заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва должна продолжать выплачивать Киеву деньги за базирование Черноморского флота в Крыму.

В 2010 году в Харькове было подписано соглашение о дальнейшем базировании Черноморского флота в республике вплоть до 2042 года с возможностью продления еще на пять лет.

Согласно договоренностям, российские власти ежегодно платили Украине определенную сумму, однако полуостров вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,7% жителей высказались за воссоединение. Киев отказывается признавать итоги голосования и периодически заявляет о планах вернуть регион. Президент России Владимир Путин неоднократно называл крымский вопрос закрытым.