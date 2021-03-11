США не смогли подтвердить свое участие во встрече по Афганистану в Москве

Соединенные Штаты признают интересы России в Афганистане, однако пока не могут подтвердить свое участие в назначенной на 18 марта международной конференции в Москве. Об этом заявил представитель госдепартамента Нед Прайс в четверг, 11 марта.

«Мы признаем Россию и другие страны в регионе, мы признаем, что у них есть важные ставки в безопасном и стабильном Афганистане. Мы в прошлом встречались с Россией в поддержку мирного процесса в Афганистане, но мы не можем объявить ничего сегодня относительно каких-либо встреч», — сказал Прайс в ходе брифинга. Трансляция велась в Twitter Госдепа.

9 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на международной конференции по Афганистану в Москве 18 марта планируют обсудить пути прекращения огня.

Уточнялось, что в Москве запланировано очередное заседание расширенной «тройки» на уровне спецпредставителей России, КНР, США и Пакистана, посвященное межафганскому урегулированию.

На заседании ожидается присутствие делегаций Ирана, Афганистана, афганских политиков, представителей «Талибан» (движение запрещено в РФ) и Катара. По итогам переговоров будет сделано заявление.

В конце февраля глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с афганским коллегой Мохаммадом Ханифом Атмаром отметил готовность Москвы возобновить формат консультаций по урегулированию в стране.

В прошлом году в Катаре США и представители запрещенного в России движения «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.