Польша ответит на высылку своих дипломатов из Белоруссии

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил о том, что страна оставляет за собой право «адекватного ответа» на высылку своих дипломатов из Белоруссии. Об этом в четверг, 11 марта, он сообщил в Twitter.

«Белоруссия приняла решение о высылке еще двух польских консулов, которые работают в стране. Польша оставляет за собой право на адекватный ответ», — написал политик.

О подобном заявлении МИД Белоруссии стало известно в тот же день. Ведомство предложило руководителю и консулу генконсульства Польши в Гродно покинуть страну в течение 48 часов. Подобное решение, по информации ведомства, было принято в связи с «чрезмерным, асимметричным и деструктивным ответом Польши» на высылку консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка.

9 марта Марчин Пшидач заявил, что страна «немедленно и адекватно» ответит на высылку Тимофеюка, которого Минск призвал покинуть территорию Белоруссии в тот же день.

Причиной таких действий белорусских властей стало участие польского дипломата в неофициальном мероприятии, посвященном дню «проклятых солдат». Оно прошло в Бресте 28 февраля с участием представителей неправительственных и молодежных организаций, связанных с Польшей.

Проклятыми солдатами называют участников вооруженного антисоветского подполья 1940–1950-х годов. Активистом организации был Ромуальд Райс. Его казнили за геноцид белорусов в 1948 году. День «проклятых солдат» отмечается с 1 марта 2011 года.

При этом в марте 2019 года Институт национальной памяти Польши (IPN) оправдал Райса. В организации заявили, что его действия не носили преднамеренного характера с целью уничтожения белорусской или православной общины на польской территории. После этого посол Польши в Минске Артур Михальски был вызван в министерство иностранных дел Белоруссии для дачи пояснений.